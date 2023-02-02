مكتبة الإسكندرية تقدم سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب" فى معرض الكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

أطلقت مكتبة الإسكندرية سلسلة جديدة من الإصدارات الورقية المنشورة صغيرة الحجم تحت عنوان "تراث الإنسانية للنشء والشباب"؛ والتى يتراوح عدد أوراق الإصدار الواحد منها من 6 آلاف إلى 7 آلاف كلمة، ويهدف إصدارها إلى زيادة وعى النشء والشباب المصرى بتراثهم الفكرى والفنى، وإثراء المعرفة لديهم بالنماذج المصرية الملهمة في مختلف المجالات من خلال إلقاء الضوء على التحديات والصعوبات والنجاحات التى رافقت هذه النماذج فى مشوارها، والسلسلة مكتوبة بلغة بسيطة خالية من التعقيد، وتهدف أيضًا إلى التشجيع على القراءة وخاصة لفئة النشء.

وستشارك المكتبة بهذه الإصدارات فى معرض القاهرة الدولى لهذا العام كإصدارات حديثة من ضمنها كتب عن: الشيخ المجدد محمد عبده، والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، وأمير الشعراء أحمد شوقى، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وعميد الأدب العربى طه حسين، والمؤرخ جمال حمدان، والأديب العالمى نجيب محفوظ، والسيدة هدى شعراوى، بالإضافة لعناوين أخرى تركز على الجانب التراثي مثل: "مكتبة الإسكندرية القديمة"، و"قصة مصر القديمة"، و"الأدب المصري القديم"، و"تمثال نهضة مصر"، و"الفيلسوفة هيباتيا"، وتعد هذه هي الدفعة الأولى من هذه الإصدارات ومن المنتظر أن تتبعها عناوين أخرى.

وتشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين بالعديد من مطبوعاتها وإصداراتها الدورية، ومنها روايات الفنان الراحل على الكسار المسرحية والتي تأتي كناتج لمشروع توثيق التراث المسرحي- مكتبة الفنان علي الكسار، والذي يقوم بالعمل عليه منذ سنوات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة.

ويُعد على الكسار (1887-1957) علامة بارزة من علامات المسرح المصري وأحد أهم رواده، ومن هنا تأتي أهمية توثيق رواياته المسرحية.

وإيمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية التراث الإنساني وتوثيقه وتعريف الأجيال المتعاقبة به وتناقله، فقد حرصت على عرض الأعمال المسرحية كما جاءت في نصها الأصلي، حتى تحفظها من الاندثار، وتعمل كذلك على تعريف القارئ المعاصر والباحث المتخصص بأهم ملامح الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية لمصر في فترات مهمة من تاريخها، وكذلك التعريف بمفردات اللغة المستخدمة في تلك العقود.

وتنشر المكتبة 15 رواية مسرحية ورقية من عشرينيات القرن الماضي من تراث الفنان علي الكسار كباكورة إنتاج لهذا المشروع الثقافي.