مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 10 رحلات طيران دولية

وكشف جداول الرحلات اليومية استقبال المطار 4 رحلات خاصة ورحلتين من سويسرا ورحلة داخلية وأخرى من التشيك، ورحلة من هولندا وأخرى من إيطاليا ضمن الـ70 رحلة الأسبوعية.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، أمس الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية، ضمن الـ70 رحلة، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول للسياح الوافدين مع اتخاذ تطبيق الإجراءات الصحية، والأمنية ثم نقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول تشغيل الرحلات اليومية بمطار مرسى علم الدولى، أمس، أنه ستصل إلى المطار رحلتين خاصتين، ورحلة خدمات بترولية، ورحلة من بلجيكا، و4 رحلات من بولندا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من ألمانيا ورحلة من هنغاريا.