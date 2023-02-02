مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث سيارة بترعة الإبراهيمية في المنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي القاهرة _ أسوان، المارة على محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع أمام قرية المحرص، التابعة إداريا لمركز ومدينة ملوي، جنوب المحافظة.

إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين لمشرحة مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.