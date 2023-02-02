مصرع مواطنة وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقيت مواطنة مصرعها، وأصيب 2 آخرين، فى حادث إنقلاب سيارة بطريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوى الغربي" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق" القاهرة - أسيوط " الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى، وعلى الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين، مصرع بدرية ع د 57 سنة، وإصابة كلا من حسن ك ع 60 سنة، وحسن م ح 7 سنوات، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة - الفيوم" الصحراوى، شهد وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، بعد عزبة رحيم بحوالى 500 متر، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان الطريق الدائرى بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكى وتروسيكل، أمام مدخل الممشى السياحى، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة - الفيوم" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالوافعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبرى دمو باتجاه أسيوط، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.