مصرع طفل إثر سقوطه بترعه فى المنيا وقوات الإنقاذ تنتشل الجثمان

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى طفل مصرعه، إثر سقوطه بأحدى الترع بمحافظة المنيا وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمانه وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن أهالي قرية أبو عزيز في مركز مطاي، من انتشال جثة طفل 9 سنوات، إثر غرقه في ترعة الجانبية، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التخقيق.

رجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي غرق الطفل إثر سقوطه في الترعة بسبب انزلاق قدمه أثناء وقفه علي حافة الترعة، وجاري استكمال التحريات.



كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق بمخلفات قمامة بين قريتي قلبا والتابوت بالوحدة المحلية لنواي بغرب المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماد الحريق والسيطره عليه دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.





