مصرع شخص إثر حادث تصادم دراجة وسيارة بمنطقة قصر النيل

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بمنطقة قصر النيل وتم رفع حطام الحادث ونقل المتوفى إلى المشرحة وتمكن رجال المباحث من القبض على سائق السيارة المتسبب فى الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق بدائرة قسم قصر النيل ، وبالإنتقال والفحـــص تبين اصطدام سيارة تسير بسرعات جنونية بموتوسيكل نتج عن الحادث وفاة شخص، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العينى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.