لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طرق "قنا_ سفاجا"، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، من مرفق إسعاف قنا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قنا العام، في انتظار التصاريح اللازمة للدفن ويتلقى المصاب العلاج اللازم.
مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق " قنا_سفاجا"الخميس، 02 فبراير 2023 10:52 ص
جثة - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طرق "قنا_ سفاجا"، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.
الموضوعات المتعلقة
أمن قنا يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل معلم فى قرية الشيخية بمركز قفطالأحد، 25 ديسمبر 2022 11:22 ص
أمن قنا يكثف جهوده لفك لغز مقتل ربة منزل وطفل بطلقات ناريةالثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:37 ص
أمن قنا يكشف غموض العثور على طفلة متفحمة بجوار صندوق قمامة بنجع حمادىالسبت، 03 ديسمبر 2022 10:10 ص
أمن قنا يكثف جهوده لضبط الجناة بعد إصابة شاب بطلق نارى بقرية سمهودالإثنين، 14 نوفمبر 2022 10:46 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة