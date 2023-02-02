مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بطريق " قنا_سفاجا"

قنا صابر سعيد

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طرق "قنا_ سفاجا"، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، من مرفق إسعاف قنا يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "قنا_سفاجا" ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى قنا العام، في انتظار التصاريح اللازمة للدفن ويتلقى المصاب العلاج اللازم.









