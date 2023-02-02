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مصرع شاب غرقا بعد سقوط جرار زراعى بترعة سيدي سالم فى كفر الشيخ

الخميس، 02 فبراير 2023 09:15 م
مصرع شاب غرقا بعد سقوط جرار زراعى بترعة سيدي سالم فى كفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى شاب مقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه غرقاً فى ترعة مجاورة لأرضه الزراعية بقرية دمرو، إثر سقوط جرار زراعي كان يقوده فى الترعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى سيدي سالم المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بمصرع "حسام حسن محمد" 25 سنة، مقيم بقرية دمرو بمركز سيدي سالم، غرقاً أثناء قيادته جرار زراعى ، حيث سقط في ترعة مجاورة لأرضه الزراعية، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ، نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر محضر برقم 625 لسنة 2023، إدارى مركز سيدى سالم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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