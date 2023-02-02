مستشفيات طب عين شمس بين أفضل 100 مستشفى حول العالم

كتب محمود راغب

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس حصول مستشفيات كلية الطب على الترتيب رقم 45 بين أفضل 100 مستشفى حول العالم وفق تصنيف Brand Finance AMCs

الأمريكي والذي تضمن عدداً من المؤشرات منها علاج المرضى ، البحث العلمي ، فئات التدريس، السمعة، وهي مؤشرات يتم تطبيقها محليًا وعالميًا.

ويعد تصنيف AMCs من التصنيفات العالمية التي تقوم بتقييم أداء المستشفيات الرائدة على مستوى العالم.

ومن جانبه ثمّن الدكتور محمود المتيني جهود مستشفيات جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، لافتاً أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة للمستشفيات الجامعية وذلك لمواكبة جهود الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين ، بالتزامن مع العمل الدؤوب للانتهاء من المشروع القومي " مدينة عين شمس الطبية".

نجح للمرة الثانية الفريق الطبى من أعضاء هيئة تدريس ووحدة أعصاب الأطفال ووحدة الأشعة التدخلية وقسطرة المخ بمستشفيات جامعة عين شمس، من إنقاذ حياة الطفل أحمد البالغ من العمر 12 عاما، وذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

الطفل تم استقباله بمستشفى الأطفال الجامعى وهو يعانى من شلل نصفى نتيجة جلطة بالمخ وعلى الفور تم التنسيق بين أعضاء وحدة أعصاب الأطفال بكلية الطب بقيادة الدكتورة سحر حسنين والدكتور أحمد ريحان وفريق الأشعة التدخلية وقسطرة المخ بالدمرداش بقيادة الدكتور عمرو محمود والدكتور وسام شرين، والدكتور مصطفى فريد، والدكتور أحمد أبو الهدى والدكتور حسام محسن، والدكتور خالد عصام ومدرس مساعد بهاء الدين سيد، لإنقاذ الطفل.

وتم عمل جميع الفحوصات اللازمة فى وقت قياسى وعلى الفور تم الترتيب لعمل قسطرة مخية وتم إزالة الجلطة بالكامل واستعاد الطفل كفاءة الحركة بأطرافه الأربعة وتم إنقاذه من إعاقة مؤكدة كادت أن تغير مجرى حياته.