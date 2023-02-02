وقال أنصاري، في تصريحات - نقلتها صحيفة دون الباكستانية، اليوم الخميس، حول مسار التحقيق، إن الشرطة عثرت على كرات معدنية من موقع الانفجار، مضيفا "لقد ربطنا بين الكرات المستخدمة والسترة الناسفة من تحت أنقاض المسجد أمس.

وأضاف "لقد كان انتحاريا وتعقبناه .. فقد حصلنا على لقطات كاميرات المراقبة لتحركه من طريق خيبر إلى منطقة الشرطة .. ثم الكيفية التي أوقف دراجته النارية بها على الجانب وكان يرتدي زي الشرطة وكان يرتدي قناعا وخوذة ".

كما أكد المسئول الشرطي، أن الرأس المقطوع الذي وجدته الشرطة من موقع الانفجار كان للمهاجم.

وقال الأنصاري إن رجال الشرطة في المنطقة لم "يفتشوا المهاجم لأنهم اعتقدوا أنه كان من بينهم".

وكان انفجار قوي وقع في مسجد بالمنطقة الحمراء في بيشاور حيث تجمع ما بين 300 و400 شخص - معظمهم من ضباط الشرطة - للصلاة.

وأسفر التفجير الانتحاري عن تدمير جدار المصلى وسقف داخلي سقوط العديد من الضحايا.

