مركز قلب مطروح يجرى 122 عملية قسطرة وقلب مفتوح خلال يناير الماضى

كتب - أحمد الزغبى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، نجاح جهود مركز قلب مطروح في اجراء 122 عملية جراحة قلب مفتوح وقسطرة خلال شهر يناير، موجها الشكر لجميع الأطباء والفنيين والتمريض بالمركز.

تحت إدارة الدكتور ابراهيم حرب مدير المركز على جهودهم الطبية المستمرة والإرتقاء بخدماته المقدمة للمواطنين ،وكذلك الشكر للتعاون والدعم المستمر للاستاذة الدكتورةمها ابراهيم رئيس أمانه المركز الطبيه المتخصصة والمتابعة من الدكتور احمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب بمطروح، أنه مع انتهاء أول شهر في السنة الجديدة قام مركز قلب مطروح بعمل 122 عملية قسطرة وجراحة القلب المفتوح، مما يمثل نقله نوعية فريده لأول مرة منذ انشاء المركز وشملت جميع التدخلات الجراحية الممكنة للقلب من قسطرة تشخيصية وعلاجية وكهربية قلب ومنظمات ضربات قلب وقسطرة التداخلية لعلاج عيوب الوراثية للاطفال وعمليات جراحة قلب مفتوح لتغيير الشرايين واستبدال الصمامات.

واوضح أن العمليات الجراحية شملت 10 عمليات جراحة قلب مفتوح، و50عمليه قسطرة علاجية، و56 عملية قسطرة شخيصية، و3 عمليات قسطرة أطفال، و3 عمليات تركيب منظم ضربات قلب، مما يزيد مكانة المركز ليصنف مع أفضل مستشفيات القلب بمصر.