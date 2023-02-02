مركز القاهرة الدولي يستقبل وفدًا من المجلس المصري للشئون الخارجية

كتب أحمد جمعة

استقبل مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وفداً من أعضاء مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس. تأتي الزيارة في إطار الحرص على تعزيز التفاعل والتواصل بين المركز والمراكز البحثية والفكرية المصرية.

ورحّب السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة، بزيارة وفد المجلس الموقر، وقدم عرضاً حول مجالات عمل المركز والذي يأتي دوره امتداداً لريادة مصر في تعزيز بنية السلم والأمن إقليمياً ودولياً من خلال بناء القدرات الوطنية بالمنطقتين الإفريقية والعربية وتطوير السياسات في مجالات منع النزاعات وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات والتسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج، فضلًا عن مكافحة التطرف المؤدي للارهاب والتصدي للنزوح القسري والإتجار في البشر وتهريب المهاجرين وتعزيز دور المرأة والشباب في السلم والأمن، بالإضافة إلى تغير المناخ وعلاقته باستدامة السلام.

كما تطرق إلى الدور الذي يضطلع به منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي يتولى المركز مهام سكرتاريته التنفيذية، فيما يتعلق بتفعيل العلاقة الترابطية بين العمل الإنساني والتنمية والسلام وتقديم حلول مبتكرة وطويلة الأمد للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، كما أشار في هذا السياق إلى مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP 27 حول استدامة السلام وتغير المناخ CRSP والتي طورها المركز استناداً إلى استخلاصات النسخة الثالثة من المنتدى التي عقدت شهر يونيو الماضي.

ومن جانبه، أشاد السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأهمية وتنوع أنشطة المركز كآلية فعالة من آليات السياسة الخارجية المصرية، معرباً عن تطلعه لتأسيس شراكة بين الجهتين وتعميق أطر التعاون واستمرار التنسيق والتشاور الدوري حول أهم التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. هذا وقد أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للتطور الذي شهدته مجالات عمل المركز بما يواكب التغيرات والتحديات ذات الطبيعة المتشابكة، كما ثمّنوا على أهمية منتدى أسوان كمنصة رفيعة المستوى تسعى لاستخلاص الدروس المستفادة من تجارب الدول الإفريقية في مساعيها لتحقيق السلام والتنمية .