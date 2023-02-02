مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل: 20 مسؤولا أوروبيا يشاركون في "قمة كييف" غدا

كتب أحمد عرفة

قال سلامة عطا الل ه، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل ، إن زيارة نحو 20 مسؤولًا كبيرًا ورئيسة المفوضية الأوروبية، لأوكرانيا، رسالة واضحة للجميع بأن الأوروبيين مع أوكرانيا وفي داخلها.

وأضاف "عطا الله"، في رسالة على الهواء، اليوم الخميس، أنه ستعقد غدًا الجمعة قمة أوروبية بحضور الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، لبعث سلسلة رسائل تدل على عمق العلاقة بين الطرفين.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أعلن مضاعفة جهوده في تدريب العسكريين، وسيضيف برنامجًا جديدًا لتدريب 30 ألف جندي وضابط أوكراني بالأراضي الأوروبية خلال الفترة المقبلة، من أجل تعميق الأمل، وسيكونون جزءًا من العائلة الأوروبية، مؤكدًا أن القمة مهمة لتحقيق الآمال الأوكرانية وليس كلها.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية مع مسؤولين بالحكومة الأوكرانية اليوم الخميس.

وتجتمع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الجمعة.

وسيبحث الاتحاد الأوروبي إرسال مزيد من الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة طرح المنتجات الأوكرانية بأسواق الاتحاد الأوروبي ومساعدة كييف على تلبية احتياجاتها من الطاقة. كما سيجري مناقشة العقوبات على روسيا ومحاكمة قيادة موسكو على الحرب.