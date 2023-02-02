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مراسل "إكسترا نيوز" من غزة: الوفد الأوروبي أعرب عن تقديره للجهود المصرية

الخميس، 02 فبراير 2023 06:00 م
مراسل "إكسترا نيوز" من غزة: الوفد الأوروبي أعرب عن تقديره للجهود المصرية غزه
كتب أحمد عرفة

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أوضح بشير جبر، مراسل قناة "إكسترا نيوز" في قطاع غزة، تفاصيل زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي لتفقد مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعمار قطاع غزة.
 
وقال "جبر"، أن وفد الاتحاد الأوروبي تحدثوا عن تعزيزهم وتقديرهم للدور المصري في إعمار غزة، وتقديرهم لما تقوم به جمهورية مصر العربية من مجهودات.
 
وأضاف، أن هناك عشرات من البنايات التي اقتربت من الانتهاء، حتى تكون جاهزة في منتصف هذا العام ليتم تسليمها إلى الجهات الفلسطينية.
 
وتابع، أن هذه العمارات التي يبلغ عددها نحو 117 عمارة، و5550 وحدة سكنية في مختلف المناطق في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة بناء طرق مثل طريق كورنيش البحر، بالإضافة للمحال واحتياجات المدن مثل المساجد والمراكز الثقافية والمرافق العامة.
 

غزه

مصر

الوفد الاوروبى

فلسطين

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