مدينة المنيا تشدد على سرعة إنهاء المتغيرات المكانية والتعامل مع المخالفة

أكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز و مدينة المنيا خلال اجتماع النواب ورؤساء الأحياء والقرى ومهندسو التنظيم بمركز ومدينة المنيا على ضرورة سرعة إنهاء المتغيرات الخاصة بالمركز والمدينة فى أقرب وقت ممكن، مع ضرورة تقسيم فنى التنظيم على نطاق القرى والأحياء ليتحمل كل موظف مسئوليته عن المكان ليتم محاسبة المقصر على تقصيره، وإحالته لجهات التحقيق ونقل خارج نطاق المركز والمدينة لتكون وسيلة ردع للمقصر.

ولفت رئيس المدينة إلى ضرورة متابعة التزام الموظفين بإمكان العمل ومواعيد العمل الرسمية وإحالة المخالف للتحقيق موجها بمتابعة الحالة العامة بالشوارع وعدم السماح لأحد بالتعدى على حرم الطريق ومتابعة التراخيص الخاصة بالمحلات للتأكد من العمل خلال القانون وتوجيه المخالف بتقنين الوضع خاصة ضمن منظومة التراخيص الجديدة .

وأشار إلى ضرورة عمل دفتر يتم فيه تسجيل الأحراز التى يتم التحفظ عليها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل لتوفير بيئة صحية للمواطنين ،موجها بفحص جميع مشاكل المواطنين وإزالة أسبابها والعمل على رضا المواطن المنياوى .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة عقد اجتماعات دورية مع أفراد منظومة العمل من نواب المدينة ورؤساء الأحياء والقرى ومهندسون التنظيم للارتقاء بمنظومة العمل وتلافى الملاحظات بحضور مصطفى الدبيكى ،محمود ابو كريشة ، عبد الظاهر حسن ، محمد عادل نواب رئيس المدينة رؤساء القرى والأحياء ومهندسوا التنظيم.