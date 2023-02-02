مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية يفاجئ مستشفى بنها ويستمع لشكاوى المواطنين

القليوبية إبراهيم سالم

فاجأ الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحى ، مستشفى بنها للتأمين الصحى، يرافقه الدكتور محمد مصطفى مدير الشئون الطبية بالفرع، والدكتور ناير ناجى مدير المكتب الفنى بفرع محافظة القليوبية، وبحضور الدكتور محمد كساب مدير المستشفى، حيث تفقد سير العمل وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى المترددين على المستشفى.

وتفقد مدير التأمين الصحى الأقسام العلاجية والرعاية المركزة والحضانة، وشدد على توفير المستلزمات والالتزام بالنوبتجيات والتواجد المستمر والمنتظم بالاستقبال والأقسام العلاجية ومعمل المستشفى وقسم الأشعة، والالتزام بالتسجيل بالملفات الطبية وتدوين كل شيء يخص المريض بداية من دخول المستشفى حتى خروج المريض حرصا على تقديم افضل جودة لمرضى التأمين الصحى والمنطقة.

وخلال الزيارة وجه مدير التأمين بتسهيل أعمال صرف العلاج الشهرى والعرضى لأصحاب الأمراض المزمنة، وعرضهم على الاستشارى وصرف الأدوية من الصيدلية.

وخلال الجولة استمع مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، لشكاوى المواطنين التى تنوعت ما بين معاناتهم فى صرف العلاج الشهر، حيث إن الصيدلية يتم التعامل معها من خلال شباك واحد فقط، والمعاملة صعبة للغاية مع القائمين على الصرف، فضلا عن معاناتهم في الوقوف بالطوابير خلال ختم البطاقة بالأرشيف، كما طالب المتعاملين مع التأمين الصحي الاهتمام بمحيط المستشفى الذي تحول إلى سوق عشوائي.