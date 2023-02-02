محافظ قنا يكرم مشرفى وحدة القسطرة القلبية والتدريب بالمستشفى العام.. اعرف السبب

قنا صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا، مصطفي الدسوقي محمود، مشرف إدارى وحدة القسطرة القلبية، وحماده علي محمد، مسئول التدريب والتعليم الطبي المستمر بمستشفي قنا العام، ومنحهم شهادات تقدير لتفانيهم وإخلاصهم في العمل، ومتابعتهم لكافة إجراءات تنظيم القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها مشيخة الأزهر الشريف، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، جاء ذلك بحضور الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، و الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل الطبية بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد داود، مدير القوافل الطبية بمشيخة الأزهر ، والدكتور محمد الدالي، مدير القوافل الطبية بجمعية رسالة.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية التعاون البنّاء والمثمر مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة وتنمية المجتمع، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجاً دعماً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مؤكداً أن القافلة تأتي في إطار التكامل وتوحيد الجهود بين جامعة الازهر، وجمعية رسالة ومحافظة قنا على مستوى القطاع الطبي.

وقدم كل من الدكتور أحمد داود، درع جامعة الأزهر، والدكتور محمد الدالي ، درع القوافل الطبية لمحافظ قنا، وأعربا عن بالغ شكرهما على الدعم الكبير الذي قدمه لتنظيم القافلة.