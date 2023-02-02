محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ مشروعات الربع الثالث للخطة الاستثمارية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعاً موسعاً، اليوم الخميس، لمناقشة الموقف التنفيذى فى أعمال إنهاء إجراءات مشروعات الربع الثالث للخطة الاستثمارية بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام والمهندس عماد البرشا مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد، ومدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، مدير الادارة المالية ومسئولى الصناديق، ومسئولى المتابعة، مدير المشروعات، التخطيط العمرانى، والمقاولين المسئولين عن المشروعات.

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة مستجدات العمل فى مشروعات الربع الثالث من الخطة الاستثمارية، والتى تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030، وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، بضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة، وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات فى السنوات الماضية، التى أشاد بها الجميع على مستوى الدولة.

واستعرض محافظ بورسعيد نسب تنفيذ مشروعات الطرق والمشروعات التنموية والخدمية التى شملتها الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى عدد من المجالات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد على جهودهم المتواصلة فى المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها بورسعيد فى كل القطاعات، والتى ساهمت فى تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع.

وأشار المحافظ إلى أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهازا إداريا كفء ساهم فى تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.