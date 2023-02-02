محافظ بورسعيد يؤكد لأئمة الأوقاف أهمية التوعية بالقضايا المجتمعية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدداً من أئمة مساجد بورسعيد ، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع أئمة المساجد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته على الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التى تعمل فى كافة الاتجاهات.



محافظ بورسعيد واحد الأئمة

وأشار المحافظ، لأهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، موضحاً أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة .

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه حريص على عقد لقاءات دورية مع السادة الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، ومتابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقاً من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.

ووجه أئمة المساجد الشكر لمحافظ بورسعيد على عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر، وتبادل الآراء فى العديد من الموضوعات المجتمعية وتقديم الدعم المتواصل .

ومن ناحية أخرى تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مركز التدريب الإقليمي لهيئة الإسعاف المصرية ببورسعيد، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على المنشآت الطبية والصحية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى، رافقه خلالها دكتور حسين كساب مدير هيئة الاسعاف المصرية بالإسماعيلية والمشرف العام علي فرع الهيئة ببورسعيد

واطمأن محافظ بورسعيد، على تقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى، كما تأكد من سرعة التواصل مع المواطنين لتقديم خدمات الإسعاف في أسرع وقت.



المحافظ مع رجال الإسعاف ببورسعيد

وأشاد محافظ بورسعيد، بدور رجال الإسعاف وجهودهم المتواصلة لسرعة اسعاف المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم، مؤكداً أن رجال الإسعاف يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لإنقاذ المرضى.

وأثنى المحافظ، على التطور الكبير الذي شهده قطاع الإسعاف في محافظة بورسعيد، فضلا عن تزويده بأحدث الوسائل الصحية لاسعاف المرضي، وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ، على أهمية الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخراً، في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتاً إلى أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه دكتور حسين كساب مدير هيئة الإسعاف المصرية بالاسماعيلية والمشرف العام علي فرع الهيئة ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على متابعته المستمرة لسير العمل داخل مرفق الأسعاف ببورسعيد، وتقديم الدعم الكامل بما يحقق أفضل خدمة صحية للمواطن.



المحافظ خلال لقاء الأئمة



جانب من حضور الأئمة ببورسعيد



المحافظ مع رجال الإسعاف ببورسعيد