محافظ بنى سويف يناقش تنفيذ الحلول المتاحة لمشكلة الكهرباء بأرض الطيارين

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اللقاء المفتوح بالمواطنين،حيث تم مناقشة الحلول للمشكلات والشكاوى التى ترد الإدارة العامة لخدمة المواطنين وذلك فى حضور المسؤولين المختصين من القطاعات الخدمية ذات الصلة لسرعة الاتفاق على الحلول وتنفيذها فى اطار القانون والمتاح من إمكانات .

تضمن اللقاء اليوم مناقشة عدداً من المشكلات والشكاوى،منها:شكوى أهالى مساكن أرض الطيارين بمدينة بنى سويف والتى يلتمسون فيها إيجاد حل جذرى لمشكلة توصيل الكهرباء لكامل المنطقة والتى تعانى منها المنطقة منذ عام 2006 والتى حالت دون استفادة الأهالى من كامل الوحدات السكنية.

وكلف المحافظ شركة الكهرباء باعداد مقايسة تقديرية لتنفيذ الوصلات الخارجية والداخلية "كل على حدة"وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة وبحسب الاحتياج الفعلى،على أن يتم التنسيق بين الوحدة المحلية والكهرباء والمواطن "ممثل الأهالى " لعرض المقايسة والطريقة المناسبة للشركة والمواطن لسداد التكلفة سواء على دفعات أو بالتقسيط الشهرى أو غير ذلك .

كما أكد المحافظ على أهمية إعداد تقرير بالحلول المنفذة، وما تم الاتفاق علية وأية معوقات تواجه تنفيذتلك الحلول لإمكانية التواصل مع المهندس وزير الكهرباء فى هذا الشأن ، موجهاً بأن الحل يشمل كامل القطع بالمنطقة والتى يصل عددها إلى 25 قطعة .

حضر اللقاء هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مها حميدة مديرعام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ،والمهندس أشرف عبده رئيس شبكة كهرباء مركز بنى سويف وبعض التنفيذين المعنيين.