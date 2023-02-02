محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال توسعة وتطهير بركة الصرف الصحى ببلاط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، خلال جولته التفقدية لمركز بلاط، اليوم، أعمال تطهير وتوسعة بركة الصرف الصحي؛ للإطمئنان على منسوب المياه بالبركة و تأمين المناطق والزراعات المحيطة.

وكلف الزملوط الوحدة المحلية بتدبير عدد معدات وحفارات إضافية لسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة، ودراسة إنشاء محطة معالجة ثلاثية لاستخدام مياه الصرف المعالج في إقامة غابة شجرية؛ للحد من مخاطر زيادة منسوب المياه واستغلال مياه الصرف المُهدرة.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن فى بيان صحفي، أنه جرى تأمين المنطقة المحيطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ببلاط بعد زيادة منسوب المياه ببعض أحواض المعالجة، دون وقوع خسائر أو وصول المياه لمناطق الزراعات، مشيراً إلى أنه تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وقطاع الري بالمركز؛ لتأمين الجسور المحيطة بالبركة وحجز المياه، مشدداََ على المتابعة اللحظية للموقف للتعامل مع أي تطورات، وتشكيل لجنة لتعويض المزارعين في حال وجود خسائر.

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد، منطقة تنيدة القديمة غير المخططة لبحث تطويرها وإزالة مباني الخطورة على مساحة 18 ألف م2 واستغلالها في إقامة منشآت خدمية لصالح أهالي المنطقة ومنها دار مناسبات ومنتزه وملعب رياضي ، ووجه المحافظ بتخصيص منطقة خارج القرية كتعويضات للمواطنين، مع الحفاظ على المعالم التراثية التاريخية بالمنطقة مثل أقدم طاحونة ومنزل والتي تعد من أقدم معالم المحافظة.

كما وجه الزملوط بتجميل وتطوير مدخل منطقة آثار ما قبل التاريخ بدرب الغباري وعمل لاند سكيب لإضفاء لمسة جمالية.

وكان محافظ الوادي الجديد، وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمباني التعامل مع الجمهور والمديريات والجهات الحكومية بمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن، وذلك خلال جولته التفقدية، أمس الثلاثاء لمتابعة بدء أعمال الصرف الصحي وتمهيد ورصف الطرق الداخلية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

كما تابع خلال الجولة، الموقف الإنشائي لتجربة الوحدات السكنية الصديقة للبيئة باستخدام مواد بناء بيئية، حيث وجه بالبدء في أعمال البناء بعد الانتهاء من تصنيع الطوب المضغوط، وزيادة الطاقة الإنتاجية من الطوب بما يسهم في تعميم التجربة مستقبلاً وفقًا لنتائج التجربة الأولية.

وأعلن المحافظ أنه في إطار خطة المحافظة لاستغلال مباني المديريات والجهات الحكومية المنتقلة لمقر مجمع المصالح الحكومية المميكن بعد افتتاحه. وبالتزامن مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد المتاحة، حيث تمت الموافقة على إنشاء فرع الجامعة بمدينة الخارجة بدلًا من المقترح السابق لإنشاءه بمدينة الداخلة؛ لسرعة افتتاح الفرع وتقليل الإغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في افتتاح فروع للجامعة بالمراكز.

وفى سياق آخر تفقد محافظ الوادي الجديد، مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي بالطريق الدائري بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث أشاد المحافظ بمنظومة العمل داخل المصنع للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية واستخدامها في تصنيع الفحم بالإضافة إلى خط إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

من ناحية أخرى، وجه الزملوط بتنظيم عملية تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالمحطة المؤقتة على مدار اليوم، لحين الإنتهاء من إنشاء المحطة الدائمة؛ لمنع تكدس السيارات والتيسير على السائقين في الحصول على الخدمة ، وذلك خلال متابعته لسير العمل بمحطة تموين السيارات.

كما تابع محافظ الوادي الجديد، أعمال إنشاء مقر نادي الهجن شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والتنفيذيين المعنيين.

وأوضح المحافظ أن النادي سيتم إقامته وفقًا لأحدث مواصفات أندية الهجن، ويشمل منصة مشاهدة ومضمار دولي بطول 5 كم وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات على الطراز البيئي ووحدة بيطرية؛ لتشجيع ودعم هذه الرياضة التراثية، موجهًا بسرعة تمهيد منطقة المضمار والطرق المؤدية لموقع النادي لإختيار أنسب المسارات.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ باستكمال الخدمات بالممشى السياحي بالمدينة وتوفير مقاعد لرواد الممشى وإقامة أكشاك وطرحها كمشروعات للشباب، وزراعة أشجار مثمرة ونخيل؛ تضفي مظهر حضاري بطول الممشى.