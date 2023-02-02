محافظ الشرقية يكشف تفاصيل نقل تبعية 5 كبارى علوية بالزقازيق لمديرية الطرق

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه تمت نقل تبعية 5 كابرى علوية المتواجدة فى مدينة الزقازيق إلى مديرية الطرق، بعد موافقة المجلس تنفيذيى للمحافظة على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن طلب الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والنقل البرى للموافقة على نقل تبعيتها.

وأوضح محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن الكابرى هى "الزراعة ، الصاغة ، كفر عبد العزيز ، شرويدة والصدر"، مضيفا أنه بنقل تبعية إلى مديرية الطرق، ستكون هى المسئولة عنهم مسئولية كاملة من حيث أعمال الترميم، والمكلفة بكل ما يخص تلك الكابرى من أعمال الصيانة الدورية، أى أعمال صناعية كرصف وصيانة أعمدة الكهرباء، البلدورات والحواجز، بالإضافة إلى تولى تراخيص الإيجارات من أكشاك وغيرها من أعمال أسفل كل كوبرى ولوحات الإعلانات، ومراعاة المواصفات الهندسية فى تلك الأعمال.

يذكر أنه وافق المجلس التنفيذى بمحافظة الشرقية على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن طلب الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والنقل البرى للموافقة على نقل تبعية 5 كبارى علوية داخل مدينة الزقازيق لمديرية الطرق والنقل بالشرقية.

كما استعرض المجلس موقف الإعلانات حيث تمت الإشارة إلى أنه في خلال شهر ديسمبر الماضى، تمت إزالة 617 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 813 إعلانا، وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.