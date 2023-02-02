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محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.88%

الخميس، 02 فبراير 2023 01:56 م
محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82.88% محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
كتب محمد فرج

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اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الخميس نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 82.88% .
حضر اعتماد النتيجة العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسرعمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمي الشاعر مستشارالمحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول .
وقدم المحافظ التهنئة للناجحين فى الشهادة الإعدادية مؤكداً على أهمية تقديم كل الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية من اجل تفوق أبنائنا ويصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع ، مقدما الشكر لمديرية التربية و التعليم و هيئة التدريس و العاملين بها لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية و التعليم بمدارس السويس
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات، على أن تعلن النتائج إلكترونيا يستطيع الطالب الحصول على درجاته برقم الجلوس، مشددة على أن الفصل الدراسي الأول مخصص له 140 درجة و140 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين.
 
وبدأ المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تمت إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أعلنت بعض المديريات التعليمية نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

نتيجه الشهاده الاعداديه بالسويس

الشهاده الاعداديه بالسويس

الشهادة الإعدادية بالسويس

الشهادة الإعدادية

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

اليوم السابع بلس



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