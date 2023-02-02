محافظ الدقهلية يكلف وكيل وزارة التضامن بدعم ورعاية الطفلة "شيماء" وأسرتها

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لطفلة المطرية وأسرتها الطفلة "شيماء رزق السيد سليمان".

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن بصرف مساعدات مالية فورية وشهرية لأسرة الطفلة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، كما وجه لوكيل وزارة الصحة باجراء الفحوصات الطبية للطفلة وصرف العلاج بالمجان ، موجهاً بإقامة كشك لأسرة الطفلة لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

وأكد مختار على أن المحافظة بكامل اجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية من خلال منظمات المجتمع المدنى لتوفير حياه كريمه لهم ، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية و التى يضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.

ومن جانبه أوضح "وكيل وزارة التضامن" أن الأسرة مكونة من عدد خمسة أفراد رب يعمل صياد باليومية ، وتقيم بشقه ملك الاسرة ، والابنه تحصل على مساعده كرامة وليس لديها بطاقه خدمات ، والأسرة لديها بطاقه تموينية.

كما أوضح "وكيل التضامن" أنه بعد العرض على "محافظ الدقهلية" تقرر على الفور صرف مواد غذائية وتموينية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية تكفى لمدة 3 اشهر وعدد 5 بطاطين ، و صرف مبلغ مالى دفعة واحدة من مؤسسة التكافل الإجتماعى بالدقهلية ، كما تقرر صرف مبلغ مالى شهرى من أحد الجمعيات الخيرية بالمطرية ، وتم التنسيق مع أحد المؤسسات الخيرية لعمل كشك للاسره وتجهيزه بالبضائع اللازمة ، وجارى تسجيل الحاله على منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.