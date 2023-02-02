محافظ الدقهلية يتابع عمليات كسح وشفط مياه الأمطار.. صور

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عمليات التعامل الفورى لشفط وكسح مياة الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين حيث تستمر اعمال شفط وكسح مياه الامطار وحتى يتم الانتهاء تماما من اعمال رفع تراكمات المياة حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

وأكد "مختار" على أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة اعمال رفع تركمات المياة حال سقوط الأمطار وسرعة التعامل مع تراكمات الامطار.

والجدير بالذكر انه قد تعرضت بعض المراكز امس واليوم بمحافظة الدقهلية لسقوط امطار متوسطة وقد تمت على الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق التى تعرضت لتجمعات الأمطار بها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد"مختار"على اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفورى معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.