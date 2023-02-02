محافظ أسيوط يزور إدارة شرق الصحية ويتابع فعاليات حملة "طرق الأبواب"

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، فعاليات حملة "طرق الأبواب" لتقديم خدمات صحة الأسرة، والصحة الإنجابية بالمحافظة، وذلك خلال زيارته لإدارة شرق الصحية والتى اطلقتها وزارة الصحة والسكان فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحسين الخصائص السكانية، ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتوسع فى خدمات صحة الأسرة بجميع المحافظات لمتابعة السيدات وتوفير الخدمة فى منازلهن بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية ، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق والدكتورة مروة أبو المكارم مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتورة هالة محمود مدير إدارة شرق الصحية ومسئولى حملة طرق الأبواب لصحة الأسرة.

وتفقد المحافظ سير العمل بعيادات تنظيم الأسرة وتقديم المشورة والدعم النفسى للسيدات وتابع سير العمل واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة لطبيعة العمل بعيادات تنظيم الأسرة بالمحافظة والخدمات التى تقدمها تلك العيادات للسيدات وحملات تنظيم الأسرة التى تطلقها المديرية بكافة قرى ونجوع المحافظة.

والتقى المحافظ خلال الزيارة – قيادات مديرية الصحة وإدارة شرق الصحية والعاملين بإدارة تنظيم الأسرة والصحة الانجابية واستمع إلى شرح لفيلم تسجيلى عن جهود مديرية الصحة بالمحافظة فى حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الانجابية، والتى تستهدف كافة قرى ومراكز المحافظة من خلال 240 عيادة تنظيم أسرة منتشرة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة، و15 عيادة متنقلة من خلال سيارات مجهزة بأحدث الامكانات و22 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية و2 عيادة بالمستشفيات الجامعية وعيادة بالتأمين الصحى وعيادة بمستشفى الشرطة بأسيوط وتقدم خدماتها بالمجان لكافة السيدات.

وأشاد المحافظ خلال اللقاء بمجهود القائمين على الحملة بمديرية الصحة والرائدات الريفيات، مشيرًا إلى أهمية الحملة التى اطلقتها وزارة الصحة والسكان بهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب رفع الوعى المجتمعى بأهمية تلك الخدمات فى الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة علاوة على ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام الوسائل مطالبًا بتكثيف برامج التوعية بخطورة الزيادة السكانية وأثرها السلبى على خطط التنمية التى تنفذها الدولة فى كافة القطاعاتن معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم للحملة وتوجيه رؤساء المراكز والوحدات المحلية بالتعاون مع مسئولى الحملة والفرق التى تجوب القرى والنجوع لتسهيل عملهم والتعاون معهم فى تنفيذ برامج التوعية والإعلان عن الحملة بكافة الوسائل المتاحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه خلال الحملة يتم تسجيل المنتفعات إلكترونيًا على مستوى الإدارات الصحية وذلك فى إطار تنفيذ مسح صحى من "بيت لبيت" لحصر السيدات فى سن الإنجاب من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات فى جميع المربعات السكنية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التى تقدم خدماتها فى التجمعات السكنية والأماكن النائية لافتًا إلى أنه يتم توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المفعول وصرفها بالمجان للمنتفعات.