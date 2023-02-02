محافظ أسيوط: ندعم تنفيذ أهداف وإجراءات الاسترايجية الوطنية لمكافحة الفساد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور على صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة لمتابعة تنفيذ الأهداف والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2023 – 2030" تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى يجرى تنفيذها وفقًا للاستبيانات والضوابط التى تحددها الأمانة الفنية للجنة التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية.

وأكد محافظ أسيوط، خلال اللقاء على أهمية مواجهة الفساد بكافة أشكاله، ونشر قيم النزاهة والشفافية وأهمية تكاتف الجميع لمواجهة تلك الظاهرة والعمل دومًا نحو تطبيق القوانين واللوائح وخدمة المواطنين مشيدًا بمجهودات هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل الدرع الحامى للجهاز التنفيذى والشريك فى حماية المال العام من خلال رؤيتها لمحاربة الفساد المالى والإدارى وجميع أنواع الفساد وحماية المال العام والتصدى لأى انحراف، مشيرًا إلى أن القضاء على الفساد هو أحد السبل الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أشاد بمجهودات الدولة لمحاربة الفساد وما تبنته منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية متكاملة للقضاء على الفساد وتعديل القوانين لتجريمه وتكاتف جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتوفير آليات قانونية فعالة يتم تطبيقها على مراحل.

وأعلن محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتنفيذ أهداف وإجراءات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال الأنشطة والفعاليات التى تم ويجرى تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والجهات الشريكة فضلًا عن تكثيف جهود التصدى لظاهرة الفساد الإدارى من خلال تفعيل آليات الرقابة الداخلية لتعمل جنبًا إلى جنب مع الرقابة الخارجية التى تقوم بها الهيئات والأجهزة المختصة، داعيًا لعقد سلسلة من الندوات لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد وعرض جهود الدولة فى مكافحة الفساد ومنعه ‏وتوضيح خطورته على التنمية بما يدعم نشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ويعزز التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته وتعظيم هذه الجهود بما يساهم فى خلق ثقافة رافضة لكافة أشكال الفساد، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قد قطعت أشواطًا متقدمة فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته خلال الثمانى سنوات الماضية فأطلقت "2014-2018" استراتيجيتها الأولى، ثم أعقبتها بإطلاق الاستراتيجية الثانية "2019- 2022" متضمنة رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية الرامية نحو مكافحة الفساد ومواصلة للجهود السابقة دأبت الدولة على إطلاق الإصدار الثالث "للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2023-2030" للتأكيد على إرادتها وعزيمتها الصادقة فى خلق بيئة وطنية نزيهة تكافح الفساد بكافة أشكاله وإيمانا منها بأن الفساد آفة تقوض جهود التنمية المستدامة وتضعف الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا رقم 237 لسنة 2023 بتكليف الدكتور على صديق مدير وحدة حقوق الانسان بالمحافظة، ليكون منسقًا مع الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الادارية والمشاركة فى أعمال لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإعداد تقارير دورية بنتائج التنفيذ والمشاركة فى ورش العمل والاجتماعات الخاصة فى هذا الشأن.