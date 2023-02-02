محافظ أسوان يضع حجر الأساس لمصنع مستلزمات طبية يوفر 320 فرصة عمل

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس لمشروع مجمع الإدريسى لتصنيع المستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة 15 ألف م2 ، وبتكلفة استثمارية 165 مليون جنيه ، وهو الذى يوفر 320 فرصة عمل مباشرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثمار المزايا النسبية الهادفة للتوسع فى المشروعات الاستثمارية.

ويستهدف المشروع إنتاج السرنجات الطبية الآمنة الإستخدام الواحد وأنابيب جمع الدم المفرغة ومستهلكات المعامل الأخرى ، بالإضافة إلى خطوط نقل المحاليل والدم وماسكات الأكسجين والقسطرة الطبية حيث سيتم التوسع وتطوير المشروع لإنتاج جميع المستلزمات الطبية الأخرى.

حضر فعاليات وضع حجر الأساس الشيخ إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والأسلامى ونقيب الأشراف بأسوان ، وتيسير الإدريسى رئيس مجلس إدارة المصنع ، بجانب الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان ، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء جمعية المستثمرين ، وكذا مسئولي الجهات التنفيذية.

أكد محافظ أسوان، في بيان صحفى، أن وضع حجر الأساس لمصنع المستلزمات الطبية يأتى ضمن سلسلة المصانع الجديدة التى تم وضع حجر الأساس لها مؤخراً ، والتى من بينها مصنع صلصة الطماطم والمشغولات الذهبية هذه المصانع الجديدة لتكون بمثابة إضافة كبيرة للمنطقة الصناعية بالعلاقى ، والتى تشهد أيضاً افتتاح وتشغيل 27 مصنعاً على مراحل من ضمن 34 مصنع مخطط افتتاحهم وتشغيلهم على مراحل بتكلفة 150 مليون جنيه لتساهم بشكل مباشر فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على إزالة أي معوقات أو عراقيل روتينية مع المستثمر الجاد الذى له خلفية نجاح وإنجاز وملاءة مالية تستطيع أن تغطى تكلفة المشروع، مطالباً مستثمرى المصانع الجديدة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ ، مع تأهيل الكوادر البشرية المدربة من أجل تحقيق التنافسية العالمية ، والقيمة المضافة وذلك فى ظل الدعم الحكومى والبرلمانى للقضاء على عوائق الاستثمار ، وخاصة تعدد جهات الولاية ، بالإضافة إلى العمل على ترفيق المناطق الصناعية فى العلاقى والفوسفاتية بالسباعية ، مؤكداً أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة ، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات .الصناعية فى العلاقى والفوسفاتية بالسباعية ، مؤكداً على أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة ، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات.