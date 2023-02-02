محافظة الجيزة تنظم رحلات مدرسية لمنطقة الأهرامات لرفع الوعى السياحى.. صور

كتبت - مرام محمد

نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة، رحلات مدرسية لزيارة المنطقة الأثرية بالهرم؛ لتنشيط الوعي السياحي لدى طلاب المدارس والتعريف بعراقة وأصاله الحضارة المصرية، بالتنسيق مع كل من أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وأشرف محي مدير المنطقة الأثرية بالهرم.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف محمود زين مدير الإدارة العامة للسياحة، وبحضور علاء أبو زيد وكيل الإدارة العامة للسياحة، ومحمد نبيل وكيل الإدارة العامة للسياحة.

وأكدت المحافظة، حرصها الدائم لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس، وتسليط الضوء على تاريخ المحافظة ومعالمها السياحية والأثرية، وذلك من خلال عقد ندوات توعوية لطلاب المدارس وتنظيم رحلات ثقافية لهم، مشيرة أن الرحلات يديرها متخصصون من الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة من أجل زيادة الوعي السياحي لدى الطلاب، والتعريف بأهمية المناطق الأثرية والتاريخية.

وفي سياق منفصل، عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين، بقاعة المؤتمرات بالمدرسة السعيدية الثانوية وبحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، ومحمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، والدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية مركزى.

تناول الاجتماع، التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس الآمناء والآباء والمعلمين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن مجموعات الدعم المدرسية تحقيقا للاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المميزة الموجودة بمحافظة الجيزة للقضاء على عشوائية السناتر وتحقيق أقصى استفادة للطالب وولى الأمر.



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