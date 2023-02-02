محافظة الإسماعيلية تستقبل وفد هيئة التنمية الصناعية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ، اليوم الخميس، لواء أشرف رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تذليل العقبات للمصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك ضمن خطة الزيارات على المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية، بحضور النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية والمدير الإقليمي لمنطقة القناة وتحديث الصناعات ومديري المنطقة الصناعية وإدارة الاستثمار بالمحافظة.

استهل "عصام" كلمته بالترحيب بأعضاء الوفد وسرعة تلبية الزيارة لمحافظة الإسماعيلية وذلك لبحث سبل تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المصانع المتعثرة ودفع عجلة التنمية وخلق مناخ جاذب للمستثمر من أجل توفير المزيد من فرص العمل لشباب محافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أهمية زيارة هيئة التنمية الصناعية لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي في ظل تمتع المحافظة بالعديد من المقومات الاقتصادية.

وأكد "رأفت" في كلمته أن الهيئة تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي، وهدفها الأساسي هو إيجاد حلول لأزمات المصانع خلال زيارات ميدانية لعمل مسح ميداني للوقوف على أرض الواقع على المعوقات التي تواجه أصحاب المصانع والمناطق الاستثمارية بمحافظات الجمهورية من أجل زيادة الاستثمار بجمهورية مصر العربية بوجه عام حيث أنه تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية بجمهورية مصر العربية حوالى 30 مليون متر مربع بإجمالي 147 منطقة صناعية.

من جانبه أشار "دياب" إلى أن الصناعة تكاد تكون خط الدفاع الثاني لجمهورية مصر العربية حيث أن مصر واجهت وتحملت الصعاب خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وفق دعم ورؤية القيادة السياسية لأصحاب المصانع والعمالة بها.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل تذليل العقبات لأصحاب المصانع المتعثرة بالإضافة إلى التوجه العام نحو سحب الأراضي الصناعية الغير مستغلة والتي لم تثبت جدية التعاقد.

وعلى هامش اللقاء، قامت اللجنة بجولة تفقدية لعدد من المصانع المتعثرة والمغلقة بالمنطقة الصناعية في محافظة الإسماعيلية.