مجلس النواب الأمريكى يُقرر طرد إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية

كتب محمد جمال

أنهى مجلس النواب الأمريكى، الخميس، تصويته لصالح طرد النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية، بـ218 صوتا مؤيدا مقابل 211 معارضا، حسبما أفادت "سكاى نيوزعربية".

وصوت مجلس النواب الأمريكى الذى يقوده الجمهوريون على قرار يقضى بعزل عمر، في إجراء يأتي بعدما رفض رئيس المجلس كيفين مكارثى احتفاظ النائبين الديمقراطيين إيريك سوالويل وآدم شيف، الرئيس السابق للجنة المخابرات، بمقعديهما.

وتعهد مكارثى أنه إذا استعاد الجمهوريون أغلبية المجلس، فسوف يجرد شيف وسوالويل وعمر من مهام اللجان، بحجة أن الديمقراطيين وضعوا معيارا جديدا، عندما حصلوا على الأغلبية بإزاحة النواب الجمهوريين، إذ استبعدت في السابق مارجورى تايلور جرين من جورجيا، وبول غوسار من أريزونا، من لجان المجلس بسبب خطاباتهما التي وصفت بـ"المتطرفة".

ويقول الجمهوريون في مجلس النواب إن إلهان عمر ينبغي ألا تكون عضوا في لجنة الشؤون الخارجية، بسبب التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل وأثارت جدلا وانتقادا من عدة أعضاء في كلا الحزبين باعتبارها "معادية للسامية".

في المقابل، رد الديمقراطيون قائلين إن سلوك غرين وغوسار كان يستحق توبيخا كبيرا، بينما يُعتبر التحرك لطرد شيف وسوالويل وعمر من اللجان، عملا انتقاميا سياسيا.

وقد واجهت إلهان عمر فى عدة مناسبات خلال السنوات الثلاث الماضية، انتقادات بسبب تغريداتها التي أشارت إلى أن الدعم الجمهورى لإسرائيل تغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، إضافة إلى اتهامات بمقارنة عمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وطالبان وحماس، الأمر الذي نفته النائبة عن ولاية مينيسوتا، وقالت عمر إنها "لا تساوي بأي شكل من الأشكال المنظمات الإرهابية بالدول الديمقراطية".

ودان القادة الجمهوريون في الكونجرس المشرعين غرين وجوسار لتحدثهما في مؤتمر قومي يميني متطرف أبيض، وبسبب تصريحات لغرين قارنت فيها قواعد ارتداء الأقنعة في الكونغرس بالهولوكوست.

ولدى مكارثى القدرة على منع شيف وسوالويل من جانب واحد من العمل في لجنة المخابرات بمجلس النواب لأنها لجنة مختارة، إلا أن طرد عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب كان يتطلب تصويت مجلس النواب بكامل هيئته.

وكان مكارثى أكد فى تصريحات سابقة أن لديه الأصوات اللازمة لإطاحة عمر.