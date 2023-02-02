متابعة لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بالمنوفية.. اعرف موعد إعلان النتيجة

واطمأن "الفولي" على حسن وسير انتظام عمليات التصحيح في المادتين، مؤكدا على المقدرين بأنهم هم قادة التعليم وشريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وفي نفس السياق، أكد على المقدرين للدرجات مراعاة الشفافية عند التصحيح وطبقا لنموذج الإجابة.

وكان كشف الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية، حيث أكد الفولى استمرار أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأضاف الفولى لـ "اليوم السابع"، أنه يتم الآن أعمال تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية، على أن تتم عقب أعمال المراجعة ورصد الدرجات من قبل اللجنة المكلفة، مشددًا على دقة تصحيح أوراق الامتحانات حتى يحصل كل طالب على حقه فى الإجابة، ودقة مراجعة الأوراق ورصد الدرجات حتى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

وبدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تم إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.