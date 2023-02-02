جاء ذلك خلال استقبال الفريق أول شنقريحة للمسئول العسكري الذي يتولى الرئاسة المشتركة من اللجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، اليوم، بمقر وزارة الدفاع الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وبحسب البيان، تبادل الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد الدورة الحادية عشر (11) للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية، لفيف من قادة القوات المسلحة الجزائرية وأعضاء الوفد الإماراتي.