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مارين لوبان: تورط الناتو فى الصراع الأوكرانى يمكن أن يؤدى إلى حرب عالمية ثالثة

الخميس، 02 فبراير 2023 12:00 ص
مارين لوبان: تورط الناتو فى الصراع الأوكرانى يمكن أن يؤدى إلى حرب عالمية ثالثة مارين لوبان
كتب محمد جمال

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قالت مارين لوبان، زعيمة كتلة "التجمع الوطنى" فى البرلمان الفرنسى، إن تورط "الناتو" الكامل فى الصراع الأوكرانى يمكن أن يؤدى إلى حرب عالمية ثالثة، بحسب "روسيا اليوم".
 
ورأت لوبان في اجتماع للبرلمان الفرنسي أنه "من المحتمل أن يعني الإمداد التدريجي بالأسلحة الهجومية حربا تستمر قرنا من الزمان"، معتبرة أن "المشاركة الكاملة لحلف شمال الأطلسي، ستؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة".
 
ودعت إلى عدم التقليل من شأن "الاتحادات الجديدة" لروسيا، التى "انفصلت عن أوروبا وأصبحت شريكا متميزا للهند والصين"، مشيرة إلى أنها تدعم الجهود الدبلوماسية لباريس.
 
في نهاية خطابها، سألت لوبان رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون يمكنه "جعل العالم يسمع أنه لا يزال هناك أمل" من خلال تنظيم مؤتمر عالمي للسلام.

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