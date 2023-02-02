لو من خارج دمياط وعايز تاكل سمك.. اعرف خريطة أسواق الأسماك بالمحافظة

دمياط - هيثم مراد

تستقبل محافظة دمياط يوميا رحلات الوافدين من المحافظات الأخري، بعضهم يأتي لشراء الاثاث، والآخر يأتي بغرض زيارة مدينة رأس البر، وتأتي زيارة أسواق الأسماك بين اهتمامات زوار دمياط، ونعرض في التقرير القادم أبرز أسواق الأسماك داخل المحافظة.

"القنطرة" سوق السمك الرئيسي

يعتبر سوق "القنطرة" السوق الرئيسي للاسماك بدمياط ويعد أشهرها، ويحتوى على العديد من المحال التجارية المتخصصة في بيع كافة أنواع الأسماك وكذلك اماكن تجهيزها.

ويقع سوق "القنطرة" للاسماك في دمياط وسط المدينة، بالقرب من شارع عبد الرحمن لتجار الاثاث، أيضا يقع على بعد 5 دقائق من ميدان الساعة وسط مدينة دمياط، يمكنك بسهولة الوصول إليه إذا كنت داخل مدينة دمياط أردت تناول وجبات الاسماك

سوق مدينة عزبة البرج

يأتي سوق مدينة عزبة البرج كثاني أسواق الأسماك داخل دمياط، يقصده زوار مدينة رأس البر على وجه الخصوص، يمتاز هذا السوق بقربه من حلقة السمك الرئيسية في دمياط، إذا كنت في مدينة رأس البر أو بالقرب من مدينة عزبة البرج يمكنك الوصول إلي سوق عزبة البرج للاسماك في غضون عشر دقائق فقط.

سوق الأسماك بقرية شطا

يخدم سوق اسماك قرية شطا عددا كبيرا من زوار محافظة دمياط، خاصة القادمون من طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي، يأتي ذلك لقربه من مدخل محافظة دمياط من هذا الإتجاه

من الممكن زيارتك لهذا السوق في خلال 15 دقيقه فقط من مدينة دمياط، ويمكنك أيضا زيارته أثناء قدومك المحافظة عن طريق بوابة دمياط الشرقية.

سوق مدينة رأس البر

يدخل هذا السوق بين اهتمامات زوار محافظة دمياط أثناء فصل الصيف، وذلك نظرا لاستقبال المحافظة للوافدين من خارج المحافظة لقضاء عطلة الصيف بمدينة رأس البر.