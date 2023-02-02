اليوم السابع
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لندن: رفضنا توريد مقاتلات إلى كييف ليس نهائيا

الخميس، 02 فبراير 2023 03:00 ص
لندن: رفضنا توريد مقاتلات إلى كييف ليس نهائيا وزير الدفاع البريطانى بن والاس- أرشيفية
وكالات

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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارا نهائيا باستحالة توريد مقاتلات إلى كييف، لكنها في الوقت الحالي تعتبر أنه من الصواب الامتناع عن ذلك.

وقال والاس: "لا يوجد قرار حاسم. في الوقت الحالي، لا أعتقد أن هذا سيكون النهج الصحيح".

قال والاس مجيبا على سؤال أحد الصحفيين حول احتمالات حصول كييف على مقاتلات بريطانية: "لقد فعلت شيئا منذ وقت طويل وتعلمت شيئين.. لا تقل أبدا أن شيئا ما ممكن ولا تقل أبدا أن شيئا ما مستحيل".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميتري مدفيديف، أن دعوات رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون، لتزويد كييف بالمقاتلات عبثية، حيث لن يسعف شيء أوكرانيا الآيلة للسقوط بعد الآن.


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