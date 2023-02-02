لمرضى السكرى.. قائمة بأفضل وأسوأ مصادر للبروتين

كتبت ميرفت رشاد

لا يؤثر البروتين وحده بشكل كبير على نسبة السكر في الدم ، ولكن يمكن أن يؤثر على كيفية تفاعل سكر الدم مع الكربوهيدرات، أحد الأشياء التي يقوم بها البروتين هو إبطاء عملية الهضم ، مما يساعدك على تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم، في حين أن الإصابة بمرض السكري لا تتطلب إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي ، وإليك أهم مصادر البروتين التي يجب أن يضيفها المصابون بمرض السكري إلى قوائمهم وأيها يجب أن يحدوا من نظامهم الغذائي، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

أفضل مصادر البروتين لمرض السكري



البقوليات



البقوليات هي من بين أكثر الأطعمة المتوفرة صحة وتغذية، البقوليات مثل الفول والحمص والعدس والبازلاء والفول السوداني مليئة بالبروتينات النباتية والألياف لحماية صحة القلب والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم، قد يوفر فوائد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 لدى كبار السن المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فستق

المكسرات والبذور هي مصادر البروتين النباتي والألياف الممتازة لمرضى السكري، مع 25 جرامًا من البروتين لكل كوب ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يمكن تضمين الفستق كجزء من نظام غذائي صحي لمرض السكري ، خلصت دراسة 2021 نُشرت في Nutrients إلى أن تناول المكسرات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1.

الأسماك الدهنية



الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة غنية بالبروتينات الخالية من الدهون وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تساعد هذه الأحماض الدهنية في تقليل الالتهاب ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، والتي تزيد مرتين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري عن الأشخاص غير المصابين بالمرض. وقد تبين أيضًا أن تناول أربع حصص من الأسماك الدهنية أسبوعياً يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

أسوأ مصادر البروتين لمرضى السكر



اللحوم المصنعة



اللحوم المصنعة مثل السجق والسلامي والبيبروني ولحم البقر المشوي والبولونيا تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة ويمكن أن تسبب الالتهابات. أظهرت دراسات متعددة ، أن تناول اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم وجميع أسباب الوفيات.

اللحوم الحمراء



اللحوم الحمراء هي طعام آخر غني بالبروتين يجب على مرضى السكري تناوله بكميات قليلة،على الرغم من أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين ، إلا أن اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري ولحم الضأن تحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة ، ترتبط اللحوم الحمراء بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والوفاة المبكرة .

منتجات الألبان كاملة الدسم



على الرغم من أن منتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن تكون خيارًا صحيًا للكثيرين ، إلا أن مرضى السكري يجب أن يكونوا أكثر حذراً بشأنها بسبب محتواها من الدهون المشبعة، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة إلى زيادة مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وخطر الإصابة بأمراض القلب ، خاصةً لدى مرضى السكري.