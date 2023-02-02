فوائد تناول الزيتون في الوجبات اليومية.. مضاد طبيعى للاتهاب

كتبت نهير عبد النبى

الزيتون من أبرز المقبلات التي يفضلها الكثيرون، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ، وحسب ما ذكره موقع olivemypickle فإن فوائد الزيتون هي:

-يعتبر الزيتون من الأطعمة القوية المضادة للأكسدة



مضادات الأكسدة هي جزيئات يمكنها التفاعل بأمان مع الجذور الحرة ، والتخلي عن بعض إلكتروناتها وتحييد الجذور الحرة، الزيتون غذاء غني بمضادات الأكسدة.

-الزيتون منخفض السعرات الحرارية



زيتون واحد يحتوي على حوالي 7 سعرات حرارية فقط لديهم حمولة سلبية من السعرات الحرارية ، مما يعني أنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية عند هضم ثمار الزيتون التي تكتسبها من تناولها، هذا يجعل تناول الزيتون وجبة خفيفة صحية للغاية.

-يعتبر الزيتون من الدهون الصحية للقلب



الأحماض الدهنية السائدة في زيت الزيتون هي دهون أحادية غير مشبعة تسمى حمض الأوليك، فالدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الزيتون هي نفس الدهون الجيدة التي تجدها في المكسرات والأفوكادو، وتزيد الدهون الأحادية غير المشبعة في النظام الغذائي من نسبة الكوليسترول الجيد.

-صحة البشرة



بالإضافة إلى خصائصها المضادة للأكسدة ، والتي تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة ، فإن تناول الزيتون الصحي يساعد البشرة على البقاء ناعمة وصحية لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة الأخرى ، وفيتامين هـ وفيتامين أ.

يمنع فيتامين هـ تكوين الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الأمراض الجلدية مع الحفاظ على ترطيب الجلد. بالإضافة إلى أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويقلل من علامات الشيخوخة. يمكن لمحتوى فيتامين E الموجود في الزيتون أن يغذي فروة رأسك ويزيد من تدفق الدم إليها من خلال المساعدة في تكوين شعيرات دموية جديدة.

-الزيتون يساعد في تنظيم السيطرة على الشهية



من خلال تناول القليل من الزيتون قبل الوجبة ، يمكنك التخلص من شهيتك وذلك لأن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الزيتون الصحي تبطئ عملية الهضم وتحفز هرمون كوليسيستوكينين ، الذي يرسل رسائل من الامتلاء والرضا إلى الدماغ.

-الزيتون مضاد للالتهابات



يفهم أن الالتهاب هو السبب الجذري للأمراض ، بما في ذلك الأطعمة المسببة للالتهابات والقضاء عليها واستبدالها بالأطعمة المضادة للالتهابات هو الخطوة الأولى الرئيسية لأي شخص في رحلة صحية لذلك ينصح بتناول الزيتون.