فوائد أوراق النعناع.. يعالج عسر الهضم ويخفف أعراض القولون

كتبت نهير عبد النبى

تحتوى أوراق النعناع على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم، وحمايته من الأمراض والالتهابات، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن فوائد النعناع هى:

- يعالج عسر الهضم يساعد على تعزيز الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز إنزيمات الجهاز الهضمي ويحتوي زيت النعناع على خصائص مطهرة ومضادة للجراثيم للتخفيف من عسر الهضم والتهابات المعدة، وما إلى ذلك. ويعمل كعلاج مضاد للتشنج بسبب وجود الميثانول.



-تخفيف أعراض القولون العصبي تعد متلازمة القولون العصبي اضطرابًا شائعًا في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب آلام في المعدة، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ ، وعسر الهضم العلاج الرئيسي والمهم لمتلازمة القولون العصبي هو تغيير النظام الغذائي، ولكن أظهرت بعض الدراسات أن زيت النعناع يمكن أن يكون مفيدًا.



-تحسين شكاوى الجهاز التنفسي يوصى بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، حيث تعمل بمثابة مرخٍ جيد وتخفيف احتقان الصدر، يمكن أن يؤدي استهلاك أوراق النعناع يوميًا إلى إعطاء تأثير مهدئ لمرضى الربو.



-العناية بالفم يمكن أن تساعد أوراق النعناع على إنعاش أنفاسك على الفور بسبب وجود خصائص مبيدة للجراثيم.

يمكن أن يساعد مستخلص أوراق النعناع في تنظيف ترسب البلاك على الأسنان. يحتوي المنثول على معجون أسنان أو غسول للفم أو علكة يمكن أن يوقف نمو البكتيريا في الفم ويحافظ على نظافة تجويف الفم.



-تحسين قوة الدماغ أوراق النعناع منشط للدماغ وفقًا لدراسات مختلفة ، قد يؤدي تناول النعناع إلى زيادة اليقظة والوظائف المعرفية يمكن لأوراق النعناع تحسين قوة الذاكرة واليقظة العقلية.



-يقوي المناعة النعناع مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة لتحسين مناعتك تساعد هذه الفيتامينات النباتية على حماية خلاياك من التلف أيضًا ، يمكن لأوراق النعناع أن تمنع تكوين الورم عن طريق تثبيط بعض الإنزيمات.

-يدق الإجهاد والاكتئاب

النعناع جزء أساسي من العلاج بالروائح رائحته قوية ومنعشة يمكن أن تساعد في التغلب على التوتر وتجديد شباب العقل عن طريق استنشاق رائحة النعناع ، يهدئ عقلك على الفور.



-تساعد في آلام الرضاعة الطبيعية عادة ما تعاني الأمهات المرضعات من حلمات مؤلمة ومتشققة ، مما قد يجعل الرضاعة الطبيعية مؤلمة وصعبة. أظهرت الأدلة أن استخدام زيت النعناع الأساسي مفيد في تخفيف الألم وعلاج التقرح وتشقق الحلمات.



-يساعد في إنقاص الوزن تلعب أوراق النعناع دورًا أساسيًا في إنقاص الوزن بطريقة صحية تعمل أوراق النعناع على تعزيز الهضم وزيادة التمثيل الغذائي للمساعدة في إنقاص الوزن.



-عناية بالجلد النعناع دواء قديم لعلاج مشاكل الجلد مثل حب الشباب والندبات، تعتبر الخصائص القوية المضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات لأوراق النعناع فعالة في علاج حب الشباب وتقلل من الالتهاب والاحمرار المرتبط بنوبات حب الشباب.

تحتوي أوراق النعناع على نسبة عالية من حمض الساليسيليك وفيتامين أ الذي يتحكم في إفراز زيت الزهم في الجلد ويساعد في علاج حب الشباب.