فرص عمل للشباب برواتب تصل لـ6000 جنيه.. اعرف الوظائف الخالية بالقاهرة

كتبت – مرام محمد

طرحت وزارة القوى العاملة، منذ بداية العام الجديد، الآلاف من فرص العمل في مختلف التخصصات بمنشآت القطاع الخاص أمام الشباب من الجنسين، وبالضمانات التى نصت عليها مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظة القاهرة برواتب تصل لـ6000 جنيه.

1-فرص عمل بأحد الشركات بمدينة نصر

الوظائف المطلوبة

1مهندس تخطيط - خبرة 3:5 سنوات

1محاسب تكاليف - خبرة 5:7 سنوات

1أخصائي تدريب - خبرة 2:3 سنوات

1موظف شئون عاملين - 22-25 سنة - خبرة 1:2 سنة

1مشرف جودة - خبرة 5:7 سنوات

1فني سلامة وصحة مهنية - خبرة 2:3 سنة

5فنيون وعمال تركيبات - 18-25 سنة

15عامل إنتاج 20-35 سنة

1فني برادة 25 - 38 سنة

1فني تناية 25 - 40 سنة

2فني مكبس

2فني مثقاب

1فني مقص

-السن 25:35

فني تركيب مواسير

عامل نظافة 21 - 30 سنة

فني تركيب مواسير

عامل نظافة 21 - 30 سنة

-الشروط: مؤهل عالي - متوسط

-الراتب: حسب المقابلة

2-فرص عمل بأحد شركات الأمن والحراسة - محطة مترو أرض المعارض

-الوظائف المطلوبة

أفراد أمن توزع على المناطق الآتية:

100 كمبوند بالتجمع - الراتب 4000 جنيه + إقامة - 4 أيام إجازة

100 مبنى إداري بالعاصمة الإدارية - 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

100 مدارس دولية ومباني بالعاصمة الإدارية - 3500 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

50 العبور والشروق - راتب 5400 جنيه - 16 ساعة عمل - 8 أيام إجازة

15 توكيل سيارات - الراتب 3700 جنيه

25 مبنى إداري العبور - العاشر من رمضان - 3500 جنيه

100 الساحل الشمالي - قرى سياحية وفنادق - 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

10 مدربين مواقع - الراتب 6000 جنيه - خبرة - سكن - 4 أيام إجازة.

50 مشرف أمن - التجمع والعاصمة - الراتب 5000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

25 كمبوند بالمعادي - الراتب 3500 جنيه

5 سيلز - من الجنسين - مرتب 6000 جنيه + عمولات

5 أخصائي توظيف - خبرة - الراتب 4500 جنيه - 4 أيام إجازة

-المزايا: تأمين صحي - تأمين اجتماعي - زيادة سنوية - بوليصة تأمين

3-فرص عمل بأحد الشركات الخاصة في صلاح سالم

الوظائف المطلوبة

100 عضو فريق

20 شيف شواية

10 مساعد مدير

10 مشرف مطعم

10 مندوب مبيعات

-الشروط: مؤهل عالي – فوق المتوسط

20 سائق رخصة ثالثة – يقرأ ويكتب

-الشروط: السن: 32 : 40 سنة - خبرة

-الراتب: حسب المقابلة

4-فرص عمل بأحد شركات الأمن والحراسة في مدينة نصر – مكرم عبيد

الوظائف المطلوبة

100 إداري

-الشروط: جميع المؤهلات – خبرة أو بدون

-السن 18 : 50 سنة

-الراتب 3400 : 3600 جنيه

-المزايا

-تأمين صحي

-تأمين اجتماعي

-بوليصة تأمين

-توفير إقامة

-مواصلات

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، أوضحت أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.