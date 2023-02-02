فرحة جماهير النادي الأهلي بفوزه في افتتاحه بطول العالم للأندية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعربت جماهير النادي الأهلي في كفر الشيخ، عن فرحتها بفوز فريقها على "أوكلاند سيتي" النيوزيلاندي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، في المباراة الافتتاحية، وفتحت المقاهي والحدائق المنتشرة بالمدن والقرى ومراكز الشباب أبوابها لمتابعة الجماهير المباراة.

قال محمد على عبدالله، طالب جامعي بكلية التجارة، سعداء بفوز النادي الأهلي، مؤكداً سعادة جماهير النادي الأهلي بفوزه بالمباراة، خاصة لحظات إحراز أهدافه الثلاثة، ليتأهل النادي الأهلي بطل إفريقيا إلى ربع نهائي بطولة العالم للأندية بعد فوزه على منافسه "أوكلاند سيتي" النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا بثلاثة أهداف مقابل لاشيء أحرزهم حسين الشحات، ومحمد شريف، والجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وأضافت مريم أحمد عبدالوهاب، ربة منزل، ل " اليوم السابع" أنه سعيده بفوز النادي الأهلي في أول مباراة له في بطولة العالم للأندية، مؤكدة أن الأهلي متميزة في أدائه خلال مشاركاته في بطولات العالم للأندية ، مؤكدة أن لديها الأمل في الوصول للمباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد، والفوز عليه، ليرفع علم مصر في أول بطولة يحصل عليها نادي مصري عربي، والمستوى المرتفع لأداء الفريق أعطى انطباعا بذلك.



متابعة الجماهير لمبارة النادي الأهلي في افتتاحية بطولة العالم للأندية (1)



جانب من متابعة المباراة (1)