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غلق منزل كوبرى فيصل المؤدى إلى شارع السودان 3 أيام.. اعرف الطرق البديلة

الخميس، 02 فبراير 2023 10:00 م
غلق منزل كوبرى فيصل المؤدى إلى شارع السودان 3 أيام.. اعرف الطرق البديلة غلق شارع السودان
كتبت - مرام محمد

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تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بعد قليل، منزل كوبري الملك فيصل المؤدى الى شارع السودان كليا، وذلك لمدة 3 أيام بدءً من الساعة 2 صباح اليوم الجمعة حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 2023/2/5.
 
وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع (السودان) ووقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ).
 
وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لإجراء التحويلات المرورية التالية:
 
أولا: القادم من ميدان الجيزة:
 
-حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير 
 
-السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.
 
ثانياً: القادم من شارع السودان:
 
حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام 
 
-السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير .
 
-السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.
 

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اليوم السابع بلس

كوبري فيصل



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