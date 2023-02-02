غلق محلات سايبر والتحفظ على تكاتك مخالفة بحملة حى المنتزه في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شن حى المنتزه ثان الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات الدكتورة رباب ، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 2 منشأة ، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلفت الدكتورة رباب مدنى ، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت شوارع جمال عبد الناصر ، و شارع سلمان الفارسى ، و ملك حفنى بحرى ، و شارع 6 أكتوبر ، و شارع صديقات الكتاب المقدس ، و متفرعات شارع وهران ، و أثناء مرور الحملة تم غلق و تشميع 2محل مخالف ( سايبر ) .

وتمكنت الحملة من رفع إشغالات الطريق جاء ذلك بجهود مكثفة من إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد وشرطة مرافق المنتزه، والإدارات المعنية بالحى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

وعلى صعيد آخر، دفع رئيس حى ثان المنتزة ، بحملة ، للحد من تجاوزات مركبات التوك توك و رفع كافة أنواع الحواجز ، التى تعرقل انسيابية حركة السير بنطاق الحملة بشوارع "موريتانيا - ملك حفنى بحرى و قبلى - سيدى كمال و تفرعاته - البستان و تفرعاته - جمال عبد الناصر - " .

وتمكنت الحملة من التحفظ على 3مركبات التوك توك، و إزالة 3 حواجز حديدية و 2 شالية زرع ، و رفع 10 إطارات سيارات و تحطيم 17حاجز اسمنتى ، تعرقل حركة السير بنطاق الحملة، وتستهدف الحملات على مدار اليوم ، الحفاظ على حق المواطنين ، بعدم وجود اختناقات مرورية ، أو ما يمثل إعاقة للسير من المحال التجارية التى تعتدى على حرم الطريق العام .