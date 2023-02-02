غلق طريق منشأة البكارى كليا بالاتجاه القادم من أسفل الدائرى لمدة شهر

كتبت - عبد الرحمن سيد و مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلي بشارع منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالإتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة فقط لمسافة ( 75م )، وذلك لمدة شهر، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق 3 / 2 / 2023 حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2023/3/4 على أن تكون الأعمال علي مدار 24 ساعة.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص التي تربطه مع الطريق الدائري "القوس الغربي".

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الأتية:-

-تم تحويل شارع منشأة البكاري في الأتجاه القادم من ميدان الساعة اتجاه أسفل الطريق الدائري في محيط منطقة الأعمال إلي اتجاهين لحركة المرور .

-تم استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطي قبل منطقة الأعمال لنقل حركة المرور القادمة من أسفل الطريق الدائري للأتجاه الاخر الذي تم تحويله إلي اتجاهين .

-حركة سير المركبات بشارع منشأة البكاري القادمة من أسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه ميدان الساعة تقوم بالدخول للاتجاه الاخر ( القادم من ميدان الساعة ) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطي التي تم إستحداثها وذلك بعد تحويل الإتجاه الاخر المشار اليه إلي اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

-ثم أستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها لمسافة ما يقرب من ( 75 م ) ثم العودة للطريق الاصلي مرة أخري اتجاه ميدان الساعة عن طريق فتحة خروج " موجودة حاليا " بالجزيرة الوسطي بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وإزالة اي معوقات مع ضرورة إعادة رصف الطريق عقب الأنتهاء من تنفيذ الأعمال لتيسير الحركة المرورية.

وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من ( الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.