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طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق

الخميس، 02 فبراير 2023 03:00 ص
طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق سوء الأحوال الجوية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة أو الرياح المثيرة للأتربة أو سقوط أمطار على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
 
كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال. 
 
ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

الارصاد الجوية

اخبار الحوادث

ظهور اتربة

القاهرة الكبرى

غرف عمليات المرور

اليوم السابع بلس



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