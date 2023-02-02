طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 ميدليات ببطولة التايكوندو للجامعات

الغربية عادل ضرة

حصد طلاب جامعة طنطا عدد 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم فى بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد المصرية، ضمن الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية «الشهيد الرفاعي» رقم ( 50 )، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

حيث فاز بالميدالية الفضية كل من عبد الرحمن أيمن عيد المرسي الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية، ومنة الله أمير الجبالي الطالبة بالفرقة الثانية كلية الآداب، وفاز بالميدالية البرونزية كلا من مصطفى ياسر محمد النحاس الطالب بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية، وأحمد أمير أحمد ندا الطالب بالفرقة الثانية كلية الآداب، ونوران محمد الشوربجي الطالبة بالفرقة الأولى كلية الحقوق، وفرح فهيم محمود كمال الطالبة بالفرقة الثانية كلية التربية الرياضية، وزهوه حسن السيد العزب الطالبة بالفرقة الأولى كلية التربية الرياضية.

قدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين بالميداليات مؤكدا أن مشاركة طلاب الجامعة فى المسابقات الرياضية تدعم ثقافة التميز والتنافسية وتعزز روح الانتماء مع تعظيم قيم المشاركة والتعاون وينعكس ذلك بشكل واضح في الإنجازات التي يحققها قطاع شئون التعليم والطلاب، موجها الشكر للدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة والادارة العامة لرعاية الشباب على جهودهم في الارتقاء بالأنشطة الطلابية والحرص على المشاركات في المنافسات المتنوعة على مستوى مؤسسات التعليم العالي المصرية.

جدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 25 جامعة من الجامعات الحكومية المصرية، والخاصة والأهلية، بعدد 236 طالب وطالبة، خلال الفترة من 30 يناير 2023 حتى الخميس الموافق 2 فبراير 2023، في الأوزان الخاصة بالطلبة في مسابقتي الكروحي والبومات، وقاد تدريبات فرق جامعة طنطا المشاركة للطلاب الدكتور غفران سلامة، وللطالبات إيهاب البرى.