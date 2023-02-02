طقس القليوبية.. غيوم كثيفة تغطي سماء المحافظة وانخفاض الحرارة.. فيديو وصور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، ظهور سحب كثيفة بسماء مدن وقرى المحافظة، صاحبها انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة تداعيات موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظات خلال الفترة الحالية.

ومن ناحيته أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

ووجه "مجاهد"، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها، كما أمر بعمل حصر للأماكن التى تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09.