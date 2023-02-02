طالبة بجامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الثالث فى الدورى العالمى للكاراتيه

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت الطالبة طالبة دينا أحمد سعيد المقيدة بالمستوى الثانى كلية التربية الرياضية بنات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى الدورى العالمى للكاراتيه " كوموتيه فوق 68 كيلو، وهنأت إدارة الكلية الطالبة الفائزة فى البطولة.

فازت جامعة الإسكندرية على 18 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى بطولة الشهيد الرفاعى للتايكوندو في نسختها الـ50 طلبة وطالبات للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتى استمرت لثلاثة أيام متتالية وذلك بالتعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وجامعة حلوان.

وأقيمت البطولة بصالة جامعه حلوان بمدينة القاهرة بمشاركة 25 جامعة، بإجمالي عدد المشاركين 236 طالبا وطالبة) وقد أسفرت نتائج البطولة لجامعه الإسكندرية عن 4ميداليات ذهبية 5 ميداليات فضية، 9 ميداليات برونزية وذلك تحت رعاية المدير الجهاز الفني لمنتخب جامعه الإسكندرية الكابتن محمود عبد الجواد هارون، والمدرب كابتن محمد فتحي.



وجاءت تفاصيل المسابقة فى بطولة البومزا: الطالب سيف الدين إسلام (جامعة الإسكندرية)، الطالب عبدالله محمد حسن (جامعة الإسكندرية)، ميزان تحت 54 المركز الثاني، الطالب محمد رجب ( تربية رياضية)، المركز الثالث الطالب زياد إسلام (جامعة الإسكندرية).

وجاءت نتيجة البطولة ميزان تحت 58 كيلو المركز الثاني الطالب آمر محمد ميزان تحت 63كيلو المركز الثاني الطالب أحمد مجدي (كلية التربية الرياضية)، ميزان تحت 80 كيلو:

ميزان تحت 87 كيلو المركز الاول الطالب عبدالرحمن فوزي.