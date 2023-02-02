وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم قصف أيضا موقعا في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة بصاروخين إسرائيليين، مما أدى إلى خسائر مادية في المكان المستهدف، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف المواطنين، كما استهدف أيضا موقعا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراض زراعية شمال ووسط القطاع.