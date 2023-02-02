رام الله (أ ش أ)

قصفت طائرات إسرائيلية، اليوم الخميس، عدة مواقع فى قطاع غزة منها موقعا وسط القطاع مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله والحاق أضرار مادية فى بعض منازل وممتلكات المواطنين المحاذية له.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه تم قصف أيضا موقعا في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة بصاروخين إسرائيليين، مما أدى إلى خسائر مادية في المكان المستهدف، دون أن يسجل وقوع إصابات في صفوف المواطنين، كما استهدف أيضا موقعا شمال بلدة بيت لاهيا، وأراض زراعية شمال ووسط القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلى،أعلن مساء الأربعاء ، تمكن القبة الحديدية من اعتراض صاروخ واحد أطلق من قطاع غزة بإتجاه مستوطنات الغلاف.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى، "إصابة مستوطن بكدمات أثناء هروبه نحو الملاجئ وأن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض صاروخ واحد أطلق من غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أنه "تم تفعيل صفارات الإنذار فى سديروت ومنطقة غلاف غزة".

وأشارت القناة الـ 12 العبرية إلى أن سكان غلاف غزة أفادوا بسماع دوى انفجار بعد انطلاق صفارات الإنذار".