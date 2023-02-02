ضبط 8 أطنان لانشون منتهية الصلاحية بمصنع أغذية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ،8 طن لحوم مصنعه و375 كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات رقابية على مصانع الأغذية بمركز بلبيس، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بالتنسيق مع الطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأغذية ومصنعات اللحوم وتمكنت الحملة من ضبط أحد مصانع تصنيع اللحوم ببلبيس وتحرير محضر جنحة ضد صاحبه برقم 1758 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023 لحيازته وتصنيعه لانشون منتهي الصلاحية بكميه 8 طن غير صالح للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات كما تمكنت الحملة من ضبط مجزر للدواجن ببلبيس وتم تحرير محضر جنحة رقم 1757 جنح مركز شرطة بلبيس لحيازته وذبحه دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على عدد 75 كجم دواجن فاسدة، كما تم تحرير محضر جنحة رقم 1759 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023 ضد متعهد بثلاجة ببلبيس لحيازته 300 كجم دواجن مجهولة المصدر وبدون فواتير أو بيانات دالة على مصدرها.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.